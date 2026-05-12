Inflation, Ölpreis, Zinsen: Iran setzt Trump unter Druck!

Die Inflation zieht an, der Ölpreis steigt weiter, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen: der Iran setzt Trump immer stärker unter Druck! Und das wird nicht besser, sondern schlimmer, solange die Straße von Hormus geschlossen bleibt. Vor seiner China-Reise hofft Trump weiter, dass der Iran ökonomisch zusammenbrechen werde - aber das ist sehr unwahrscheinlich! Der Iran schafft es, den Schmerz zu vergrößern - und der US-Präsident hat kein Konzept, dagegen vorzugehen. Die heute noch höher als erwartet ausgefallene Inflation in den USA läßt die Kapitalmarkt-Zinsen steigen - der neue Fed-Chef Warsh hat keine Chance auf eine Senkung der Leitzinsen. Heute nach der fast schon absurden Rally ein überfälliger Abverkauf der KI-Aktien - Anfang einer größeren Korrektur?

So traden Sie Trump!

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