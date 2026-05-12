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    Marktgeflüster

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    Inflation, Ölpreis, Zinsen: Iran setzt Trump unter Druck!

    Und das wird nicht besser, sondern schlimmer, solange die Straße von Hormus geschlossen bleibt.

    Die Inflation zieht an, der Ölpreis steigt weiter, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen: der Iran setzt Trump immer stärker unter Druck! Und das wird nicht besser, sondern schlimmer, solange die Straße von Hormus geschlossen bleibt. Vor seiner China-Reise hofft Trump weiter, dass der Iran ökonomisch zusammenbrechen werde - aber das ist sehr unwahrscheinlich! Der Iran schafft es, den Schmerz zu vergrößern - und der US-Präsident hat kein Konzept, dagegen vorzugehen. Die heute noch höher als erwartet ausgefallene Inflation in den USA läßt die Kapitalmarkt-Zinsen steigen - der neue Fed-Chef Warsh hat keine Chance auf eine Senkung der Leitzinsen. Heute nach der fast schon absurden Rally ein überfälliger Abverkauf der KI-Aktien - Anfang einer größeren Korrektur?

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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