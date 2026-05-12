Börsen Update
Börsen Update USA - 12.05. - US Tech 100 schwach -1,69 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:58:29) bei 49.692,11 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Walmart +2,57 %, Unitedhealth Group +2,46 %, JPMorgan Chase +2,29 %, Johnson & Johnson +2,29 %, Amgen +2,27 %
Flop-Werte: Salesforce -2,02 %, Boeing -1,61 %, Amazon -1,29 %, IBM -1,21 %, Caterpillar -1,14 %
Der US Tech 100 steht bei 28.815,76 PKT und verliert bisher -1,69 %.
Top-Werte: Insmed +11,52 %, Vertex Pharmaceuticals +4,19 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,60 %, Netflix +3,34 %, Intuitive Surgical +2,99 %
Flop-Werte: Qualcomm -12,70 %, SanDisk Corporation -9,05 %, Intel -8,83 %, Micron Technology -6,39 %, Western Digital -6,11 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:39) bei 7.373,09 PKT und fällt um -0,53 %.
Top-Werte: Zebra Technologies (A) +13,63 %, Humana +6,01 %, Zimmer Biomet Holdings +5,68 %, Philip Morris International +5,68 %, Qnity Electronics +5,36 %
Flop-Werte: Qualcomm -12,70 %, SanDisk Corporation -9,05 %, Intel -8,83 %, Lumentum Holdings -6,63 %, Micron Technology -6,39 %
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