IONOS Group Aktie weiter aufwärts - 12.05.2026

Mit einer Performance von +8,87 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +1,41 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,56€, mit einem Plus von +8,87 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der IONOS Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +33,07 %.

Allein seit letzter Woche ist die IONOS Group Aktie damit um +11,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,17 % gewonnen.

Während IONOS Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,56 %.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,86 % 1 Monat +29,49 % 3 Monate +33,07 % 1 Jahr -15,34 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 12.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,27 Mrd.EUR € wert.

Der Dax hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn unterbrochene Talfahrt fortgesetzt. Der weiter ungelöste Nahost-Konflikt halte die Nervosität hoch, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, das Handelsgeschehen. Ansonsten …

Rote Vorzeichen dominieren die Börsen: Während deutsche Leit- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, halten sich die US-Indizes vergleichsweise stabil.

Top- und Flop-Aktien am 12.05.2026 im TecDAX.

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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.