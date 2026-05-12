Hochtief Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 12.05.2026

Die Hochtief Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,27 % auf 498,90€. Damit verliert die Aktie -39,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,27 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hochtief-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +42,72 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +16,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,55 %. Im Jahr 2026 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +59,24 %.

Während Hochtief deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,48 %.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,80 % 1 Monat +17,55 % 3 Monate +42,72 % 1 Jahr +236,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hochtief Aktie

Stand: 12.05.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Kursgewinne der Hochtief-Aktie (von Nutzern als Verzehnfachung in wenigen Jahren und zuletzt +14% beschrieben) und die hohe Bewertung, die manche als überzogen kritisieren. Nutzer nennen Einstiegs-/Verkaufskurse (rund 51,8–80€), beklagen zu frühe Verkäufe, andere halten sie als Dividendentitel. Vereinzelt wird weiteres Aufwärtspotenzial und ein Ziel um 500€ spekuliert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,62 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen dominieren die Börsen: Während deutsche Leit- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, halten sich die US-Indizes vergleichsweise stabil.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 435,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Victor Acitores analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -1,47 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,12 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.