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    Besonders beachtet!

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    Hochtief Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 12.05.2026

    Am 12.05.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um -7,27 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 12.05.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Hochtief Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.05.2026

    Die Hochtief Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,27 % auf 498,90. Damit verliert die Aktie -39,10  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,27 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hochtief-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +42,72 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +16,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,55 %. Im Jahr 2026 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +59,24 %.

    Während Hochtief deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,48 %.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,80 %
    1 Monat +17,55 %
    3 Monate +42,72 %
    1 Jahr +236,71 %
    Stand: 12.05.2026, 21:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hochtief Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Kursgewinne der Hochtief-Aktie (von Nutzern als Verzehnfachung in wenigen Jahren und zuletzt +14% beschrieben) und die hohe Bewertung, die manche als überzogen kritisieren. Nutzer nennen Einstiegs-/Verkaufskurse (rund 51,8–80€), beklagen zu frühe Verkäufe, andere halten sie als Dividendentitel. Vereinzelt wird weiteres Aufwärtspotenzial und ein Ziel um 500€ spekuliert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

    Zur Hochtief Diskussion

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,62 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. im Sinkflug: Deutsche Nebenwerte brechen ein, US-Börsen halten besser


    Rote Vorzeichen dominieren die Börsen: Während deutsche Leit- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, halten sich die US-Indizes vergleichsweise stabil.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft HOCHTIEF AG auf 'Neutral'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 435,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Victor Acitores analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich …

    Börsenstart Europa - 12.05. - ATX schwach -1,11 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -1,47 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,12 %.

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    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

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    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Besonders beachtet! Hochtief Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 12.05.2026 Am 12.05.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um -7,27 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
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