LiberNovo bringt die Maxis-Serie auf den Markt – speziell für große und kräftige Nutzer entwickelt

HONGKONG / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / LiberNovo hat heute die Maxis-Serie vorgestellt, eine neue Reihe ergonomischer Stühle für Nutzer mit einer Körpergröße von 1,78 m bis 2,01 m und einem Gewicht von bis zu 181 kg. Maxis schließt eine Marktlücke: Es gibt nur wenige wirklich ergonomische Sitzmöglichkeiten für größere, kräftigere Berufstätige. Große und kräftige Nutzer mussten sich lange Zeit mit Stühlen begnügen, die zu schmal sind, eine zu kurze Rückenlehne haben und bei denen die Beine von den zu kleinen Sitzflächen herunterhängen.

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Herkömmliche ergonomische Stühle konzentrieren den Druck auf größere Nutzer, was zu chronischen Schmerzen im unteren Rückenbereich, Taubheitsgefühlen in den Hüften und Ermüdung führt. Maxis begegnet diesem Problem mit einer 52 cm tiefen Sitzfläche, einem BIFMA-zertifizierten, verstärkten Rahmen mit einer Tragkraft von 181 kg, einer verbreiterten Struktur und dem Dynamic Support-System von LiberNovo, das für ein höheres Körpergewicht neu kalibriert wurde, um in fünf Neigungsstufen von 105° bis 160° eine kontinuierliche, reaktionsschnelle Unterstützung zu bieten. Die Bionic FlexFit-Rückenlehne ist höhenoptimiert, um die gesamte Länge einer größeren Wirbelsäule bei jeder Haltungsänderung mitzuverfolgen.

Maxis ist in drei Konfigurationen erhältlich: Maxis Manual (manuelle Lendenwirbelstütze) als schlichtes Einstiegsmodell, Maxis Electric (motorisierte Lendenwirbelstütze) für mühelose Verstellung und Maxis Airflow (motorisierte Lendenwirbelstütze mit hochwertigem Gabriel-Stoff) für Nutzer, die Leistung und Raffinesse vereinen möchten. Alle drei sind in den Farben Graphit oder Glacier erhältlich. LiberNovo bringt gleichzeitig den Omni SE auf den Markt, eine optimierte manuell verstellbare Version seines Flaggschiffmodells, sowie den Omni Pro, der über eine aktive Sitzbelüftung für lange Arbeitstage verfügt.

Alle drei Produkte kommen offiziell am 16. Juni 2026 auf den Markt. Der Vorverkauf mit Anzahlung beginnt am 13. Mai in der gesamten EU und läuft bis zum 16. Juni. Eine rückerstattbare Anzahlung von 10 € schaltet einen Rabattgutschein im Wert von 30 € frei, der bis zum 31. Dezember 2026 bei Bestellungen ab 1.000 € gültig ist, sowie eine zusätzliche einjährige Garantieverlängerung für Bestellungen, die bis zum 31. Juli abgeschlossen werden. Alle Käufe unterliegen dem EU-Verbraucherschutzrecht, einschließlich eines 14-tägigen Widerrufsrechts ab Lieferung. Anzahlungen bleiben bis zum 30. August rückerstattungsfähig; danach verfallen die Anzahlungen und die damit verbundenen Rabattcodes. Gestaffelte Geschenkpakete belohnen Bestellungen ab 600 €.