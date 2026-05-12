Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.05.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Qualcomm
Tagesperformance: -11,62 %
Platz 1
Performance 1M: +78,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullisches Qualcomm-Sentiment. Mehrere Beiträge berichten von Kursanstiegen und spekulieren auf Allzeithochs (Beispiele: Einstieg um 143; 188 Euro/220 USD). Positive Impulse durch Automotive- und KI-Themen; einige Anleger sichern Positionen per Teilverkauf. Persönliches/beleidigendes ignoriert. Konkrete 14-Tage-Änderung in Prozent wird nicht genannt; Tendenz: aufwärts.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Qualcomm eingestellt.
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +11,47 %
Platz 2
Performance 1M: +16,51 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +9,20 %
Platz 3
Performance 1M: +27,80 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,45 %
Platz 4
Performance 1M: +73,32 %
Humana
Tagesperformance: +7,73 %
Platz 5
Performance 1M: +53,52 %
Intel
Tagesperformance: -7,16 %
Platz 6
Performance 1M: +99,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktueller Anleger-Sentiment zu Intel gemischt bis bullisch. Mehrere Beiträge sehen Aufwärtsdrang (Turnaround-Story, Foundry/Advanced Packaging, CPU-Mangel, Geostrategie) und erwarten weitere Gewinne; Fundamentales wird unterstützt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben. Timing bleibt fragil; harte Rücksetzer nicht ausgeschlossen.
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,14 %
Platz 7
Performance 1M: +20,96 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 8
Performance 1M: +46,94 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 9
Performance 1M: -19,94 %
Centene
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 10
Performance 1M: +59,21 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 11
Performance 1M: -13,06 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 12
Performance 1M: +23,24 %
Stryker
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 13
Performance 1M: -17,58 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 14
Performance 1M: +18,90 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 15
Performance 1M: +83,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron Technology herrscht gemischtes Sentiment: Fundamentale Risiken (KI-Hype teilweise eingepreist, Angst vor Überangebot im Speicherzyklus, Margen-Druck durch Investitionen, geopolitische Risiken) vs. Bewertungsargument (KGV im einstelligen Bereich 2027). Chart-technisch Potenzial bis ca. 410 EUR. 14-Tage-Entwicklung: Micron moderater als SK Hynix, das ca. -14% fiel. Einige planen Käufe, andere warten; Teilverkäufe wurden diskutiert.
PG&E Corporation
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 16
Performance 1M: -14,20 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 17
Performance 1M: -14,22 %
Carnival
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 18
Performance 1M: -4,41 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 19
Performance 1M: -9,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Arista Networks
Aus dem wallstreetONLINE-Forum lässt sich ein gemischtes Sentiment zu Arista Networks ableiten: Einige Anleger hoffen auf eine schnelle Erholung und nennen Zielpreise um 150 Euro. Andere sind raus oder berichten Verluste; einige bezweifeln die Zahlenqualität. Grundsätzlich wird der Kursverlauf der letzten 14 Tage als volatil und widersprüchlich bewertet; klare Richtung fehlt.
Corning
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 20
Performance 1M: +24,31 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 21
Performance 1M: +7,08 %
Te Connectivity
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 22
Performance 1M: -10,69 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 23
Performance 1M: +36,28 %
Oracle
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 24
Performance 1M: +38,04 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 25
Performance 1M: +47,74 %
Eaton
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 26
Performance 1M: +2,57 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 27
Performance 1M: -22,66 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 28
Performance 1M: +29,94 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 29
Performance 1M: +29,90 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 30
Performance 1M: -0,78 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 31
Performance 1M: +10,34 %
Halliburton
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 32
Performance 1M: +6,27 %
Eversource Energy
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 33
Performance 1M: -4,60 %
CVS Health
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 34
Performance 1M: +19,87 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 35
Performance 1M: +66,62 %
Target
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 36
Performance 1M: -2,79 %
Elevance Health
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 37
Performance 1M: +26,59 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 38
Performance 1M: +30,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Im wallstreetONLINE-Forum zu SMCI zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment gemischt: Einige sehen KI‑Boom, steigende Umsätze und starke Aussichten, teils mit nachbörslichen Kursgewinnen. Andere warnen vor Bilanztricks, verfehlten Wachstumszielen und Konkurrenz im KI-Bereich. Die 14-Tage-Entwicklung wird diskutiert; konkrete Prozentangabe fehlt.
Jabil
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 39
Performance 1M: +19,23 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 40
Performance 1M: +21,20 %
