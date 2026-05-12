JEFFERIES stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann bezog sich am Dienstag auf die Freigabe der polnischen Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen. Zusammen mit der insgesamt guten Entwicklung im ersten Quartal deute dies darauf hin, dass die operative Ertragskennzahl FFO I für 2026 näher am Mittelwert der von dem Unternehmen prognostizierten Spanne liegen könnte./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 14,94EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 20:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Stephanie Dossmann

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

