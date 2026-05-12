SILTRONIC AG Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 12.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Sie fällt um -6,18 % auf 90,00€. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 90,00€, mit einem Minus von -6,18 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +63,91 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +18,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +58,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +93,67 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,94 % 1 Monat +58,39 % 3 Monate +63,91 % 1 Jahr +149,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 12.05.2026, 22:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursanstiege bei Siltronic wegen eines möglichen Chip‑Booms: Nutzer verweisen auf die Hauptversammlungs‑Aussage zu Resilienz, Profitabilität und der neuen Fabrik in Singapur als Margenhebel, hoffen auf Analysten‑Rebewertungen und melden starkes Momentum (ca. +65% in 6 Monaten). Thematisiert werden hohe Volatilität, starkes Volumen, technische Ausbrüche, Gewinnmitnahmen und Stop‑Loss‑Strategien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,69 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen dominieren die Börsen: Während deutsche Leit- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, halten sich die US-Indizes vergleichsweise stabil.

Top- und Flop-Aktien am 12.05.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,41 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -0,52 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.