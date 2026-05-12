ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 17 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für TAG Immobilien mit 17€
- Polnische Kartellbehörde genehmigt Erwerb von Wohnungen
- Starkes Q1 deutet FFO I 2026 näher am Mittelwert
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann bezog sich am Dienstag auf die Freigabe der polnischen Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen. Zusammen mit der insgesamt guten Entwicklung im ersten Quartal deute dies darauf hin, dass die operative Ertragskennzahl FFO I für 2026 näher am Mittelwert der von dem Unternehmen prognostizierten Spanne liegen könnte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 14,92 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,24 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +13,90 %/+27,30 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 17 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Zum zweiten Mal in 15 Monaten waren gut 16 Euro die obere Kurslatte , es wird wieder kräftig gegeben - mit einem Nachkauf kann man noch etwas warten . Erst knapp unter 13 Euro würde ich mich sicher fühlen ... .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Wenn es hoch geht, dann schnell . Da helfen die auf dem falschen Fuß erwischten Shorties zähneknirschend mit.
Allen investierten viel Spaß in den nächsten Monaten und Jahren.