Jefferies belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 14,92 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,24 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +13,90 %/+27,30 % bedeutet.