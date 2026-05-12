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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Buy für TAG Immobilien mit 17€
    • Polnische Kartellbehörde genehmigt Erwerb von Wohnungen
    • Starkes Q1 deutet FFO I 2026 näher am Mittelwert
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 17 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann bezog sich am Dienstag auf die Freigabe der polnischen Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen. Zusammen mit der insgesamt guten Entwicklung im ersten Quartal deute dies darauf hin, dass die operative Ertragskennzahl FFO I für 2026 näher am Mittelwert der von dem Unternehmen prognostizierten Spanne liegen könnte./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 14,92 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +13,90 %/+27,30 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 17 Euro


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