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    Kongress

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    Trumps 'Iron Dome' würde 1,2 Billionen Dollar kosten

    Für Sie zusammengefasst
    • Kosten über 1,2 Billionen Dollar in 20 Jahren
    • Weltraumteil macht über zwei Drittel der Kosten
    • Trump plante 25 Mrd Anschub und 175 Mrd Kosten
    Kongress - Trumps 'Iron Dome' würde 1,2 Billionen Dollar kosten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das von US-Präsident Donald Trump angestoßene Raketenabwehrsystem "Iron Dome" könnte laut dem Haushaltsamt des Kongresses über eine Billion Dollar kosten. Über einen Zeitraum von zwanzig Jahren beliefen sich die Kosten auf etwa 1,2 Billionen Dollar (etwa 1,02 Billionen Euro), wie aus einem Bericht der unabhängigen Prüfer hervorgeht. Allein für die Anschaffung werden demnach eine Billion Dollar fällig. Der weltraumgestützte Teil des Systems mache über zwei Drittel der Anschaffungskosten aus.

    Trump hatte das Projekt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit auf den Weg gebracht: Es hat den israelischen "Iron Dome" zum Vorbild und soll neben Kurzstreckenraketen auch moderne Hyperschall- und Langstreckenraketen abwehren können - sowohl aus der Luft als auch aus dem Weltraum. Es würde damit deutlich über die bereits bestehenden US-Abwehrsysteme hinausgehen.

    Trump versprach Kosten von insgesamt 175 Milliarden Dollar

    Als Anschubfinanzierung für das Projekt seien 25 Milliarden US-Dollar eingeplant, sagte Trump vor einem Jahr. Insgesamt solle das Vorhaben rund 175 Milliarden Dollar kosten.

    Der Kongress stützt seine Berechnungen auf ein Dekret, das Trump kurz nach seinem Amtsantritt unterzeichnet hatte. Das System würde demnach eine regionale und landesweite Abwehr am Boden beinhalten sowie eine satellitengestützte Abwehr./jcf/DP/he





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