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    Ribo gibt strategische Zusammenarbeit mit Insilico Medicine bekannt, um die Entwicklung von siRNA-Medikamenten mithilfe von KI voranzutreiben

    Ribo gibt strategische Zusammenarbeit mit Insilico Medicine bekannt, um die Entwicklung von siRNA-Medikamenten mithilfe von KI voranzutreiben
    Foto: adobe.stock.com

    SUZHOU, China, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. („Ribo", 06938.HK) gab bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Insilico Medicine („Insilico", 03696.HK) geschlossen hat. Beide Parteien werden ihre jeweiligen Kernkompetenzen in der Entwicklung von siRNA-Medikamenten und der KI-gestützten Wirkstoffforschung nutzen, um eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Zielidentifizierung, Design und Optimierung von Wirkstoffmolekülen, KI-gestützte Arzneimittelentwicklung sowie klinische Umsetzung zu betreiben. Die beiden Parteien werden die Einführung von Demonstrationsprojekten und die Umsetzung von Forschungsergebnissen vorantreiben und die Forschung und Entwicklung von siRNA-Medikamenten durch gemeinsame Innovationen im Bereich „KI+siRNA" beschleunigen, um bisher ungedeckte klinische Bedürfnisse zu erfüllen.

    Durch die Nutzung des RNAi-Mechanismus sind siRNA-Medikamente in der Lage, pathogene Gene präzise stillzulegen. Mit ihren Kernvorteilen wie einem extrem breiten Zielspektrum, digitalen Designmöglichkeiten, kurzen Entwicklungszyklen und einer hohen Patientencompliance aufgrund ihrer extrem langen Wirkdauer haben siRNA-Medikamente die „dritte Welle der modernen Pharmazie" angeführt. Eine tiefe Integration mit KI-Technologie wird die Effizienz und Erfolgsquote der siRNA-Arzneimittelentwicklung weiter steigern und Durchbrüche bei „undruggable" Zielen ermöglichen, die mit herkömmlichen Ansätzen unüberwindbar bleiben, wodurch Patienten neuartige therapeutische Lösungen erhalten.

    Ribo integriert KI-Technologie in sein siRNA-Arzneimittelentwicklungssystem und hat eine algorithmengesteuerte intelligente Plattform für das siRNA-Sequenzdesign sowie eine hocheffiziente Plattform für das Ligandenscreening etabliert, die eine schnelle Identifizierung, Iteration und Optimierung hochwertiger Kandidatenmoleküle ermöglicht. Während der klinischen Entwicklungsphase wurde KI-Technologie eingesetzt, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Zielmolekülen in Patientenpopulationen vorherzusagen und zu bewerten, was die Effizienz und Erfolgsquote der klinischen Entwicklung deutlich verbessert hat. Zuvor hatten Ribo und Insilico Medicine eine Zusammenarbeit im Bereich des intelligenten autonomen Hochdurchsatz-Screenings vereinbart. Diese erweiterte strategische Zusammenarbeit nutzt Ribos fundiertes Branchen-Know-how und seine führenden Entwicklungskapazitäten in der siRNA-Technologie und der Arzneimittelforschung und -entwicklung in Verbindung mit der durchgängigen, KI-gestützten Plattform von Insilico Medicine zur Wirkstoffentdeckung. Sie bietet umfassende komplementäre Stärken und tiefgreifende Synergien und beschleunigt die Entwicklung innovativer siRNA-Medikamente, um ungedeckte klinische Bedürfnisse zu adressieren und Patienten weltweit in einem früheren Stadium zu helfen.

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