Aktien New York Schluss
Tech-Werte leiden unter Iran-Sorgen und Inflation
- Iraneskalation drückt US Technologieaktien deutlich
- Nasdaq fällt deutlich Dow Jones gewinnt leicht
- Ölpreisanstieg treibt Inflationsrate im April höher
NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Sorgen vor einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg haben die US-Technologieaktien am Dienstag belastet. Diese waren seit Ende März stark gestiegenen und gelten als besonders konjunktursensibel. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden. Teheran kritisierte die Verhandlungsstrategie der Vereinigten Staaten. Die USA strebten keine echten Verhandlungen an, sondern die vollständige Kapitulation Irans.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent auf 29.064,80 Punkte nach unten. Der marktbreite Index S&P 500 verlor 0,16 Prozent auf 7.400,96 Zähler. Beide Börsenbarometer hatten zu Wochenbeginn Rekordhöhen erklommen. Der nicht von Tech-Werten dominierte Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte am Dienstag um 0,11 Prozent auf 49.760,56 Punkte zu.
Die kürzlich veröffentlichten Verbraucherpreise zeigten zudem, dass der Ölpreisanstieg im Zuge des Iran-Krieges die Inflationsrate im April erneut nach oben getrieben hat. Zudem fiel der Anstieg etwas höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet./la
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Der Chart beim BDC Gladstone Capital Corp sieht mMn wieder besser aus, auch fundamental.
https://www.dasinvestment.com/ubs-etf-gebuehrensenkung-2026-neuer-core-etf/