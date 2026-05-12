Tech-Werte leiden unter Iran-Sorgen

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent auf 29.064,80 Punkte nach unten. Der marktbreite Index S&P 500 verlor 0,16 Prozent auf 7.400,96 Zähler. Beide Börsenbarometer hatten zu Wochenbeginn Rekordhöhen erklommen. Der nicht von Tech-Werten dominierte Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte am Dienstag um 0,11 Prozent auf 49.760,56 Punkte zu.

NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Sorgen vor einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg haben die US-Technologieaktien am Dienstag belastet. Diese waren seit Ende März stark gestiegenen und gelten als besonders konjunktursensibel. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden. Teheran kritisierte die Verhandlungsstrategie der Vereinigten Staaten. Die USA strebten keine echten Verhandlungen an, sondern die vollständige Kapitulation Irans.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die kürzlich veröffentlichten Verbraucherpreise zeigten zudem, dass der Ölpreisanstieg im Zuge des Iran-Krieges die Inflationsrate im April erneut nach oben getrieben hat. Zudem fiel der Anstieg etwas höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet.

"Spätestens mit dem heutigen Zahlenwerk dürften Zinssenkungsdebatten vom Tisch sein", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Der designierte Notenbankpräsident Kevin Warsh liebäugele mit Zinssenkungen, doch in Anbetracht der aktuellen Inflationsentwicklung werde er davon vorerst Abstand nehmen müssen.

In den vergangenen Wochen hätten Unternehmensberichte die geopolitischen Risiken eine Zeit lang verdrängt, hieß es am Markt. Nun aber kamen von Seiten der Berichtssaison auch vermehrt schlechte Nachrichten. Der Kurs von Zoominfo Technologies etwa stürzte um fast ein Drittel ab, nachdem der Datensoftware-Anbieter unter seinen Anlegern mit einem enttäuschenden Ausblick Wachstumssorgen geweckt hatte.

Gitlab , Hims & Hers Health und Under Armour sackten um 10 bis 17 Prozent ab. Das Tech-Unternehmen Gitlab hatte mit angekündigten Stellenstreichungen für Aufsehen gesorgt, während die beiden anderen Unternehmen aus dem Telemedizin- und Sportartikelbereich mit Gewinnausblicken die Erwartungen verfehlt hatten.

Das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power hingegen hatte seine Anleger mit den Zahlen zum ersten Quartal überzeugt. Analysten lobten, dass große Kunden wie Amazon und Walmart das Wachstum vorantrieben. Die Anteilscheine von Plug Power gewannen mehr als ein Prozent.

Die Aktien des Drohnen-Spezialisten Aevex schnellten nach positiven Äußerungen von Analysten um gut 15 Prozent nach oben. Seit dem Börsengang im April bleibt die Kursentwicklung aber durchwachsen. Gelobt wird das Wachstumspotenzial, doch es gibt auch kritische Stimmen zur derzeit hohen Abhängigkeit als Lieferant der Ukraine.

Der Kurs von Wendy's zog um fast 17 Prozent an. Der "Financial Times" zufolge bemüht sich der bereits beteiligte Finanzinvestor Trian um die Unterstützung anderer Investoren für eine Übernahme der Fast-Food-Kette.

Unter den Schlusslichtern im Nasdaq 100 versammelten sich Unternehmen, die zuletzt deutlich von der Hoffnung rund um einen starken Ausbau der Infrastruktur für KI-Rechenzentren profitiert hatten. So knickten Micron , Western Digital , Sandisk , Intel und Qualcomm um 4 bis 11 Prozent ein./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 227,8 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +25,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +99,38 %. Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 516,27 Mrd.. Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -56,09 %/-19,02 % bedeutet.



