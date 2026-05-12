Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,52 % und einem Kurs von 4,92 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -9,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 874,60 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +103,25 %/+82,93 % bedeutet.