ROUNDUP
Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld
- Evotec platziert Wandelanleihen über 116 Mio Euro
- Laufzeit sieben Jahre und Verzinsung 2,625 Prozent
- Auch bestehende Aktien für Absicherung platziert
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschafft. Dazu seien Wandelanleihen im Volumen von 116 Millionen Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Angepeilt hatte das Unternehmen ein Volumen von etwa 125 Millionen Euro. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und eine Verzinsung von 2,625 Prozent, was der Mitte der zuvor angegebenen Spanne entspricht.
Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 6,5313 Euro. Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit etwa 7,1844 Euro. Außerdem wurden zeitgleich bestehende Evotec-Aktien platziert. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Papieren für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen./he/tav
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,52 % und einem Kurs von 4,92 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -9,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 874,60 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +103,25 %/+82,93 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809
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Diese Peanuts (Spitzfindigkeiten) sind doch etwas für frustrierte Kleinanleger.
Irrwitzig sind vor allem die sich wiederholenden negativen Kommentare zum Management Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif