Trump will Freilassung aller politischer Gefangener in Venezuela

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Freilassung aller politischen Gefangenen in Venezuela in Aussicht gestellt. "Wir werden sie alle herausholen", sagte der Republikaner vor seiner Abreise nach China vor Journalisten in Washington. Trotz des US-Militäreinsatzes im Januar zur Festnahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro sind nach Angaben von Menschenrechtlern weiterhin Hunderte Regierungskritiker in dem südamerikanischen Land inhaftiert.

Maduro und seine Frau wurden Anfang des Jahres in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen. Ihnen soll dort wegen Drogenschmuggels der Prozess gemacht werden. Nun ist die frühere Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin an der Macht - und arbeitet mit Washington unter anderem in Erdölfragen zusammen. Venezuela hat die größten nachgewiesenen Erdölvorkommen der Welt.

Trump würdigt die "großartige Arbeit" der aktuellen Präsidentin

"Delcy leistet großartige Arbeit", sagte Trump. Die Menschen in Venezuela seien von dem Wandel im Land begeistert.

Eigentlich fordert die venezolanische Opposition einen wirklichen Machtwechsel im Land mit rund 29 Millionen Einwohnern und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Laut der Nichtregierungsorganisation Foro Penal wurden seit Januar mehr als 600 politische Häftlinge auf freien Fuß gesetzt. Mehr als 450 befinden sich demnach jedoch weiterhin in Haft. Einen Zeitplan für freie Wahlen zur Demokratisierung des Landes gibt es bisher nicht./aso/DP/he



