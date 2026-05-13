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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,80 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel Thyssenkrupp auf 11,80 Euro
    • Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielsanpassung
    • Höhere Bewertung von TK Elevator treibt Kursziel
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,80 Euro - 'Neutral'
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 10,10 auf 11,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte am Dienstag seine Schätzungen entsprechend an. Das neue Kursziel basiere auf seiner höheren Bewertung der Beteiligung an dem Aufzughersteller TK Elevator./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:24 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 9,929 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,18 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +0,72 %/+41,00 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 11,80 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,80, was eine Steigerung von +19,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp‑Aktie: Nutzer sehen technisch schwache Struktur (dreifach tieferes Hoch und tiefere Tiefs), kritisieren jüngste Kurseinbrüche (z.B. -8%) und erwarten weitere Belastung rund um Zahlen/12. Mai. Diskutiert werden realistische Ziele (11–15 €), Fernszenarien (50+ € unrealistisch) sowie Hoffnung auf fundamentale Besserung durch radikalen Umbau und neue Vorstände.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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