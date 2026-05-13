JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,80 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 9,929 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,34 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,18 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +0,72 %/+41,00 % bedeutet.