ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,80 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel Thyssenkrupp auf 11,80 Euro
- Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielsanpassung
- Höhere Bewertung von TK Elevator treibt Kursziel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 10,10 auf 11,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte am Dienstag seine Schätzungen entsprechend an. Das neue Kursziel basiere auf seiner höheren Bewertung der Beteiligung an dem Aufzughersteller TK Elevator./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:24 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 9,929 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,34 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,18 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +0,72 %/+41,00 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 11,80 Euro
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Heute TKMS -8% und morgen nach Zahlen Thyssen :-( wie immer
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/thyssenkrupp-insider-berichten-von-radikal-vorangetriebenem-umbau/100222227.html
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