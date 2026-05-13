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    Eudia führt einen einheitlichen Arbeitsbereich für Rechtsabteilungen in Unternehmen ein

    PALO ALTO, CA / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / Eudia, die KI-Plattform für komplexe juristische Aufgaben, hat heute einen einheitlichen Arbeitsbereich für Rechtsabteilungen in Unternehmen und die von ihnen unterstützten Geschäftspartner eingeführt. Der einheitliche Arbeitsbereich vereint einen standardisierten Assistenten, Eudias Reihe spezialisierter Agenten (Argument Analysis/Argumentationsanalyse, Case Analysis/Fallanalyse, Contract Reporting/Vertragsberichterstattung und andere) sowie Expert Digital Twins der besten juristischen Urteilsfähigkeit Ihres Teams in einer einzigen Umgebung für jede Art von juristischem und ähnlichem Workflow.

     

     

    Rechtsabteilungen in Unternehmen arbeiten unter strukturellem Druck. Eine kleine Gruppe von Experten zeichnet für ein überdurchschnittliches Volumen an Ergebnissen verantwortlich, während der Rest des Teams und alle Geschäftspartner, die auf die Rechtsabteilung angewiesen sind, auf deren Kapazitäten warten müssen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von punktuellen Rechtslösungen für verschiedene Arbeitsbereiche, doch keine davon verbindet Daten, Expertenurteile und Workflows an einem Ort. Die Kosten für die Zusammenführung dieser Elemente tragen die Anwälte selbst.

     

    „Chief Legal Officers beschreiben dasselbe Problem. Ihre Teams verbringen Stunden damit, Kontextinformationen aus verschiedenen Lösungen zusammenzutragen, anstatt die strategische Arbeit zu leisten, die ihnen einen Platz am Tisch sichert“, sagte Omar Haroun, CEO von Eudia. „Der einheitliche Arbeitsbereich macht Eudia zu einem einzigen Ort, an dem jede Art von juristischer Arbeit in Unternehmen erledigt wird. Expert Digital Twins, eine Reihe spezialisierter Agenten und firmeneigenes Wissen verbinden sich zu einer nahtlosen Erfahrung. Anstatt mit verschiedenen Lösungen zu jonglieren und ständig den Kontext zu wechseln, gewinnen leitende Juristen und andere Teammitglieder Zeit und Konzentration für die Arbeit zurück, die wirklich zählt.“

     

    In Eudias einheitlichem Arbeitsbereich sind alle Workflows, die ein internes Team durchführt – von der Vertragsprüfung über Compliance und M&A-Due-Diligence bis hin zu Rechtsstreitigkeiten – an einem Ort vereint. Ein standardisierter Assistent dient als Einstieg. Eudias Reihe spezialisierter Agenten ist nur einen Klick entfernt. Unternehmenswissen, Projekte und Bibliotheken von Eingabeaufforderungen sind über dieselbe Navigation erreichbar, und Geschäftsteams von Vertrieb über Beschaffung bis hin zum Marketing können routinemäßige rechtliche Fragen über dieselbe Schnittstelle selbstständig klären, was für Konsistenz in jeder komplexen Organisation sorgt.

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    Verfasst von IRW Press
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