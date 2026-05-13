Explosives Kursziel! Verdopplungschance voraus! Warum Barrick Mining, Newmont Corp. jetzt rebounden und Desert Gold zum Kurssprung ansetzen könnten! Man hat aufgrund vieler negativer Nachrichten das unmittelbare Gefühl, dass die Weltwirtschaft kurz vor dem Abgrund stehen könnte. Da kommt dann immer der Gedanke an das sicherste Asset der Geschichte. Gold hat sich in den vergangenen Monaten und …



