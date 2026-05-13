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    Übernahme bei Bayer! Schock bei Rheinmetall! Chance bei MustGrow Aktie!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Die Blockade in der Straße von Hormus ist ein Stresstest für die globale Ernährungssicherheit. Die Lieferketten der Düngemittelindustrie sind gestört. Dies ist die Chance für …

    Übernahme bei Bayer! Schock bei Rheinmetall! Chance bei MustGrow Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Die Blockade in der Straße von Hormus ist ein Stresstest für die globale Ernährungssicherheit. Die Lieferketten der Düngemittelindustrie sind gestört. Dies ist die Chance für MustGrow Biologics. Der ökologische Dünger des Unternehmens wird in immer mehr US-Bundesstaaten zugelassen. Und bei einem ökologischen Schädlingsbekämpfer arbeitet man mit Bayer zusammen. Die Leverkusener haben gerade eine Übernahme im Pharmabereich angekündigt und kommen auch als Käufer von MustGrow in Frage. Dagegen kämpft Rheinmetall derzeit gegen enttäuschte Erwartungen. Die Umsätze des Rüstungskonzerns wachsen einfach nicht schnell genug. Immerhin arbeitet man weiter an der Modernisierung des Produktportfolios.

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