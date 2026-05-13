Johnson Controls baut seine Präsenz in Europa mit der Eröffnung neuer Entwicklungs-, Produktions- und Kundenzentren in Dänemark aus

Durch die Erweiterung wird die Produktionskapazität verdoppelt und die Erprobung von industriellen Wärmepumpen mit hoher Leistung vorangetrieben

Eine der branchenweit führenden Prüfeinrichtungen in Europa ermöglicht es Kunden, Präzisionstests unter extremen Bedingungen durchzuführen

Die Investition fördert die Schaffung von Arbeitsplätzen und beschleunigt die Elektrifizierung der Fernwärmeversorgung und wichtiger Industriezweige in Europa

AARHUS, Dänemark, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Wärmemanagement, systemkritische Gebäudetechnik, Energieeffizienz und Dekarbonisierung, gab heute die Erweiterung seines Werks für Wärmepumpen und Kältemaschinen in Holme, Dänemark, bekannt. Damit werden die Produktions- und Testkapazitäten ausgebaut, um der wachsenden Nachfrage nach Wärmepumpen mit hoher Leistung in ganz Europa gerecht zu werden. Der Standort, der zu 100 % mit Ökostrom betrieben wird, stärkt die europäische Produktionskapazität und trägt gleichzeitig dazu bei, die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern.

Die Erweiterung umfasst 2.300 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche sowie ein 1.800 Quadratmeter großes Kundenerlebnis- und Testzentrum, das den neuesten Prüfnormen der European Heat Pump Association (EN 14511) entspricht. Zusammen stärken diese Neuerungen die Fähigkeit von Johnson Controls, leistungsstarke Wärmepumpen für Fernwärme, öffentliche Infrastruktur und industrielle Anwendungen zu entwickeln, zu bauen und zu validieren – einschließlich anspruchsvoller Umgebungen wie Forschungsstandorte, Life-Science-Labore, Universitäten sowie Betriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Projekt wird voraussichtlich mehr als 100 neue Arbeitsplätze vor Ort schaffen und umfasst die Modernisierung der bestehenden Gebäude auf dem Gelände.

Der EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen, Dan Jørgensen, feierte gemeinsam mit dem Bürgermeister von Aarhus, Anders Winnerskjold, und dem Referenten für EU-Politik, Rasmus Beim Hvide, zusammen mit Mitarbeitern und Partnern von Johnson Controls die Eröffnung der erweiterten Anlage.

„Mit unserer jahrzehntelangen Fertigungskompetenz in Europa und unserer marktführenden Position bei gewerblichen und Großwärmepumpen unterstreicht diese Erweiterung in Holme unser langfristiges Engagement, hier wichtige Technologien für Europa zu entwickeln", sagte Richard Lek, President EMEA bei Johnson Controls. „Durch die Ausweitung der Produktion und die Erprobung großer Wärmepumpen unter realen Bedingungen ermöglichen wir Kommunen und energieintensiven Branchen die Elektrifizierung der Wärmeversorgung, die Senkung der Kosten und die Reduzierung von Emissionen – mit Lösungen, die in der Nähe ihres Einsatzortes konzipiert, entwickelt, gebaut und getestet werden."