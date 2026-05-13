100 %-Rally gestartet? MP Materials, Standard Lithium, Power Metallic Mines Aktie! Ist bei Power Metallic Mines die 100 %-Rally gestartet? So viel Kurspotenzial sehen jedenfalls Analysten. Der Kupfer-Explorer berichtet regelmäßig über starke Bohrergebnisse seines Megaprojekts in Kanada. Und so langsam kommt auch die Aktie in …



