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    100 %-Rally gestartet? MP Materials, Standard Lithium, Power Metallic Mines Aktie!

    Ist bei Power Metallic Mines die 100 %-Rally gestartet? So viel Kurspotenzial sehen jedenfalls Analysten. Der Kupfer-Explorer berichtet regelmäßig über starke Bohrergebnisse seines Megaprojekts in Kanada. Und so langsam kommt auch die Aktie in …

    100 %-Rally gestartet? MP Materials, Standard Lithium, Power Metallic Mines Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Ist bei Power Metallic Mines die 100 %-Rally gestartet? So viel Kurspotenzial sehen jedenfalls Analysten. Der Kupfer-Explorer berichtet regelmäßig über starke Bohrergebnisse seines Megaprojekts in Kanada. Und so langsam kommt auch die Aktie in Schwung. Wer dem CEO zuhört, merkt, dass die Aktie noch viel Potenzial haben könnte. Potenzial hat auch MP Materials als einziger Produzent und Weiterverarbeiter Seltener Erden in den USA. Doch inzwischen bringt das Unternehmen eben auch 12 Mrd. USD auf die Börsenwaage. Zuletzt gab es Quartalszahlen. Setzt sich der Aufwärtstrend fort? Einen solchen hat zuletzt auch bei Standard Lithium begonnen. Und es wurde auch über die Entwicklung im ersten Quartal 2026 berichtet. Anleger warten mit Spannung auf die Investitionsentscheidung beim South-West-Arkansas-Projekt (SWA). Wann kommt es?

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