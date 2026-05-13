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    Koalitionsberatungen nach sechs Stunden beendet

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalitionsspitzen berieten sechs Stunden im Kanzleramt
    • Ergebnisse zunächst unbekannt, schriftliche Information
    • Entlastungen bei Energie, Reformfahrplan, Haushalt 2027
    Koalitionsberatungen nach sechs Stunden beendet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach rund sechs Stunden haben die Spitzen von Union und SPD kurz vor Mitternacht ihre Beratungen im Kanzleramt beendet. Über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses wurde zunächst nichts bekannt. Auf eine gemeinsame Pressekonferenz am Morgen danach, wie nach früheren Spitzenrunden, verzichten die Koalitionäre dem Vernehmen nach diesmal. Es ist aber eine schriftliche Information geplant. Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Entscheidungsgremium des schwarz-roten Regierungsbündnisses. Auf der Agenda der Sitzung standen Entlastungen für hohe Energiepreise, der weitere Reform-Fahrplan und die Beratungen über den Haushalt 2027./mfi/bw/ctt/DP/zb





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    Koalitionsberatungen nach sechs Stunden beendet Nach rund sechs Stunden haben die Spitzen von Union und SPD kurz vor Mitternacht ihre Beratungen im Kanzleramt beendet. Über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses wurde zunächst nichts bekannt. Auf eine gemeinsame Pressekonferenz am Morgen …
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