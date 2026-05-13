90 statt 100 Gramm - Gericht entscheidet über Milka-Packung
- Landgericht Bremen entscheidet über Milka Täuschung
- Milka reduziert Gewicht von 100 auf 90 Gramm
- Verbraucherzentrale klagt, Gericht entscheidet bald
BREMEN (dpa-AFX) - In Bremen entscheidet am Mittwoch (10 Uhr) das Landgericht, ob die neuen Milka-Tafeln Kunden beim Kauf täuschen. Drei Wochen nach der mündlichen Verhandlung verkündet das Gericht nun seine Entscheidung. Geklagt hat die Verbraucherzentrale Hamburg. Sie kritisiert, dass die neuen Milka-Tafeln Kunden in die Irre führen. Denn viele wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, zu erkennen ist das an der Verpackung aber kaum.
Da die neue Tafel nur einen Millimeter dünner und das Design der Verpackung fast identisch sei, falle das geringere Gewicht nicht auf, kritisiert die Verbraucherzentrale. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen weist die Kritik zurück. Das Gewicht sei klar auf der Verpackung zu erkennen, heißt es. Nun muss das Gericht entscheiden./fjo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mondelez International Registered (A) Aktie
Die Mondelez International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 61,70 auf Nasdaq (13. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mondelez International Registered (A) Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Mondelez International Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 67,47 Mrd..
Mondelez International Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.
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interessantes von Dirk van de Put (geiler Name für den CEO einer börsennotierten Firma) :