🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMondelez International Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mondelez International Registered (A)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    90 statt 100 Gramm - Gericht entscheidet über Milka-Packung

    Für Sie zusammengefasst
    • Landgericht Bremen entscheidet über Milka Täuschung
    • Milka reduziert Gewicht von 100 auf 90 Gramm
    • Verbraucherzentrale klagt, Gericht entscheidet bald
    90 statt 100 Gramm - Gericht entscheidet über Milka-Packung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN (dpa-AFX) - In Bremen entscheidet am Mittwoch (10 Uhr) das Landgericht, ob die neuen Milka-Tafeln Kunden beim Kauf täuschen. Drei Wochen nach der mündlichen Verhandlung verkündet das Gericht nun seine Entscheidung. Geklagt hat die Verbraucherzentrale Hamburg. Sie kritisiert, dass die neuen Milka-Tafeln Kunden in die Irre führen. Denn viele wiegen nur noch 90 statt 100 Gramm, zu erkennen ist das an der Verpackung aber kaum.

    Da die neue Tafel nur einen Millimeter dünner und das Design der Verpackung fast identisch sei, falle das geringere Gewicht nicht auf, kritisiert die Verbraucherzentrale. Der Hersteller Mondelez mit Sitz in Bremen weist die Kritik zurück. Das Gewicht sei klar auf der Verpackung zu erkennen, heißt es. Nun muss das Gericht entscheiden./fjo/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mondelez International Registered (A) Aktie

    Die Mondelez International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 61,70 auf Nasdaq (13. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mondelez International Registered (A) Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mondelez International Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 67,47 Mrd..

    Mondelez International Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Mondelez International Registered (A) - A1J4U0 - US6092071058

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mondelez International Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    90 statt 100 Gramm - Gericht entscheidet über Milka-Packung In Bremen entscheidet am Mittwoch (10 Uhr) das Landgericht, ob die neuen Milka-Tafeln Kunden beim Kauf täuschen. Drei Wochen nach der mündlichen Verhandlung verkündet das Gericht nun seine Entscheidung. Geklagt hat die Verbraucherzentrale Hamburg. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     