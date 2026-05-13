🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 13. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Q1-Zahlen und Hauptversammlungen am 13. Mai
    • Siemens BMW Deutsche Telekom melden Quartalszahlen
    • Intel und AMD Hauptversammlungen in den USA um 18:00
    TAGESVORSCHAU - Termine am 13. Mai 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Mai

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen
    06:55 DEU: Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk)
    07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz)) 07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (11.30 Pk)
    07:00 DEU: Init, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Sixt, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)
    07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen und HV (10.00 Uhr) 08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen
    08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen
    08:30 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen
    08:30 JPN: Softbank, Jahreszahlen
    09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung
    09:25 JPN: Nissan Motor, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung
    10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung
    10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Aumovio, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen
    11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung
    11:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
    12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung
    12:30 GBR: Unilever, Hauptversammlung
    17:00 DEU: SAP-SAPPHIRE, Finanzanalystenkonferenz in Orlando, Florida 18:00 USA: AMD, Hauptversammlung
    18:00 USA: Intel, Hauptversammlung
    22:30 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Einhell, Q1-Zahlen
    NLD: Mediaforeurope (MFE), Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/26
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 3/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 4/26
    08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Q1/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 ROU: BIP Q1/26 (vorab)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 3/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 4/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Ölmarkt-Bericht für Mai vor

    10:00 DEU: Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen Euro, Kiel

    10:00 DEU: Entscheidung im Verfahren zur «Milka»-Schokoladentafel, Bremen

    CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 13. Mai 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Mai ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen 06:55 DEU: Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen 07:00 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     