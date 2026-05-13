Gold-Schock in Indien: Regierung bremst den Barren-Boom abrupt! Was ist da los?

Dieser Schritt wirkt wie ein Warnsignal. Denn Indiens Goldhunger ist zuletzt regelrecht explodiert. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2026 stiegen die durchschnittlichen monatlichen Goldeinfuhren auf 83 Tonnen, nach 53 Tonnen im Gesamtjahr 2025, und im ersten Quartal verdoppelte sich der Wert der Goldnachfrage fast auf den Rekordwert von 25 Milliarden US-Dollar.

Der nach China zweitgrößte Goldkonsument der Welt hebt die Einfuhrabgaben auf Gold und Silber von zuvor 6 auf 15 Prozent an. Damit verteuert Neu-Delhi ausgerechnet jenes Edelmetall, das im Land derzeit so gefragt ist wie selten zuvor.

Was für Goldhändler glänzt, wird für Indiens Wirtschaft zunehmend zum Problem. Die hohen Edelmetallimporte blähen die Importrechnung auf – in einer Phase, in der gleichzeitig steigende Energiekosten und die Spannungen im Nahen Osten auf das Land drücken. So schwoll das Handelsdefizit im Finanzjahr bis März 2026 auf mehr als 330 Milliarden US-Dollar an, nach über 280 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor.

Gold und Silber machten zuletzt fast 11 Prozent aller indischen Importe aus. Rohöl und Ölprodukte kamen auf 22 Prozent. Genau hier setzt die neue Zollpolitik an: Indien will Devisenabflüsse bremsen und die unter Druck geratene Rupie stabilisieren.

Premierminister Narendra Modi hatte die Bevölkerung bereits aufgefordert, für ein Jahr auf Goldkäufe zu verzichten. Nun folgt der härtere Eingriff über den Importzoll.

Für den Goldmarkt ist das brisant. Indien gehört zu den weltweit wichtigsten Nachfragern. Wird physisches Gold dort plötzlich teurer, könnte das den Kaufrausch dämpfen – oder ihn vorziehen, solange Händler und Verbraucher weitere Eingriffe fürchten. Genau diese Unsicherheit macht die Entscheidung zu einem Signal, das weit über Indien hinausreicht.

In Indien selbst gibt es viel Kritik an dieser Zollmaßnahme. "Die Schwarzmärkte dürften an Bedeutung gewinnen, da die Anreize für den illegalen Goldimport groß sind. Bei den derzeitigen Preisniveaus könnten Schmuggler beträchtliche Gewinne erzielen", sagte ein Edelmetallhändler, der anonym bleiben wollte, gegenüber der Hindustan Times.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt reicht die Erhöhung der Einfuhrzölle allein möglicherweise nicht aus, um die Goldnachfrage einzudämmen, da Gold einen enormen Wohlstandseffekt erzeugt", so Garima Kapoor, Ökonomin bei Elara Securities India, gegenüber Bloomberg. Weitere Maßnahmen könnten bevorstehen, sagte sie.

Am Mittwochmorgen steht der Goldpreis leicht im Minus. Derzeit kostet eine Feinunze 4.702,02 US-Dollar (Stand: 07:04 Uhr).



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



