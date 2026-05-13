Bajaj Mobility AG: Q1 2026 Zwischenbericht – Das Wichtigste in Kürze
Starkes Wachstum, verbesserte Profitabilität und erfolgreiche Refinanzierung prägen das erste Quartal 2026 – trotz laufender Restrukturierung und Stellenabbau.
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- Konzernumsatz Q1/26: EUR 331,3 Mio. (+70,2% vs. Q1/25)
- Motorradabsatz 40.332 Einheiten (+125,1%); Motorrad-Umsatz EUR 272,4 Mio. (+151,6%)
- Positives EBITDA: EUR 5,5 Mio. (vs. EUR -55,8 Mio. in Q1/25)
- EBIT verbessert auf EUR -26,1 Mio. (+71,5%); Periodenergebnis EUR -35,1 Mio. (+67,5%)
- Eigenkapital EUR 350,7 Mio.; Eigenkapitalquote 22,2% (31.12.2025: 24,3%)
- Erfolgreiche Refinanzierung KTM AG: EUR 550 Mio.; laufende Restrukturierung (u.a. Abbau von 500 Stellen bis Q3/26) und weitere Effizienzmaßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung, weltweite Lagerbestände wurden reduziert
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 13.05.2026.
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