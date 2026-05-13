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    HBM Healthcare: 25 Jahre, 272 Mio. CHF Gewinn

    HBM Healthcare Investments blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025/2026 zurück: Gewinnsprung, höherer NAV, kräftiger Kursanstieg – trotz Gegenwind durch den starken Franken.

    HBM Healthcare: 25 Jahre, 272 Mio. CHF Gewinn
    Foto: adobe.stock.com
    • HBM Healthcare Investments erzielte im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Gewinn von CHF 272 Millionen.
    • Der innere Wert (NAV) je Aktie stieg um 17,2 %, während der Aktienkurs um 28,5 % zulegte, wobei die Performance durch die Aufwertung des Schweizer Frankens um rund 10 % geschmälert wurde.
    • Die Wiederbelebung der Übernahmeaktivitäten im Biotechnologiesektor trieb die Portfolio-Performance an, mit bedeutenden Transaktionen wie der Übernahme von Merus durch Genmab und Terns Pharmaceuticals durch MSD.
    • Das Portfolio der privaten Unternehmen trug mit CHF 123 Millionen zum Gewinn bei, inklusive Dividenden und Wertzuwächsen, insbesondere durch die Beteiligung an Swixx BioPharma.
    • Das börsenkotierte Portfolio entwickelte sich deutlich positiver als im Vorjahr und trug mit CHF 194 Millionen zur Wertsteigerung bei, trotz Währungseffekten.
    • Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von CHF 9.00 pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 4 % entspricht, und führte im Berichtsjahr Aktienrückkäufe im Wert von CHF 23 Millionen durch.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 13.05.2026.


    HBM Healthcare Investments

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    ISIN:CH0012627250WKN:984345
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