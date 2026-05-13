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    Rüstungszulieferer Vincorion rechnet mit Personalwachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Rechnet mit langfristigem Personalwachstum
    • Stellt Stabilisierungssysteme und Generatoren her
    • Umsatz Q1 +40,1 Prozent auf 69 Millionen Euro
    Rüstungszulieferer Vincorion rechnet mit Personalwachstum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WEDEL (dpa-AFX) - Der norddeutsche Rüstungszulieferer Vincorion rechnet wegen der hohen Nachfrage nach Militärgütern mit weiterem Personalwachstum. "Wir begrüßen jeden Monat neue Kolleginnen und Kollegen", sagte der Vincorion-Vorstandsvorsitzende Kajetan von Mentzingen.

    Von Mentzingen geht nach eigener Aussage davon aus, dass sich die Mitarbeiterzahl langfristig jährlich um fünf bis sechs Prozent vergrößern wird, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. In dieser Größe sei das Unternehmen seit 2022 im Mittel gewachsen.

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    Vincorion beschäftigt eigenen Angaben nach derzeit mehr als 900 Beschäftigte - die meisten davon am Hauptsitz in Wedel bei Hamburg. Weitere Standorte im Inland sind in Essen und Altenstadt in Oberbayern. In den USA unterhält Vincorion einen Vertriebsstandort.

    Der Zulieferer stellt Waffenstabilisierungssysteme, Generatoren und Seilwinden her. Unter anderem werden Produkte Vincorions im Kampfpanzer Leopard 2 und in den Patriot-Raketensystemen verbaut.

    Vincorion beliefert die Bundeswehr nicht direkt. Dennoch mache sich das schuldenfinanzierte 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr bemerkbar, weil Industriepartner mehr Bestellungen verzeichneten, sagte von Mentzingen.

    "Es geht aber nicht nur um das Sondervermögen der Bundeswehr. Wir sehen Wiederaufrüstung in ganz Europa", sagte der Manager.

    Rüstungszulieferer wächst rasant

    Vincorion ist im März an die Börse gegangen. Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik , dann übernahm die britische Investmentfirma Star Capital das Unternehmen. Star Capital ist nach dem Börsengang weiter Hauptaktionär.

    Das Unternehmen ist zu Jahresbeginn rasant gewachsen: Im ersten Quartal habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40,1 Prozent auf 69 Millionen Euro zugelegt. Von Mentzingen sagte, Vincorion peile mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum von 15 Prozent an./lkm/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 39,34 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +15,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -26,84 %/+16,04 % bedeutet.




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