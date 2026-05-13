Bajaj Mobility AG Q1 2026: Key Highlights & Insights
KTM AG shifts gears in Q1 2026: surging revenues, a sharp turnaround in profitability, fresh refinancing firepower and a leaner, race‑driven organization in the making.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Q1 2026 revenue rose to EUR 331.3 mn (+70.2% vs Q1/25).
- Motorcycle sales jumped to 40,332 units (+125.1%) and motorcycle revenue increased to EUR 272.4 mn (+151.6%).
- Profitability improved: EBITDA positive at EUR 5.5 mn (vs EUR -55.8 mn) and EBIT improved to EUR -26.1 mn (up EUR 65.5 mn).
- KTM AG completed a EUR 550 mn, 5‑year unsecured refinancing in Feb 2026, enabling repayment of ~EUR 473 mn restructuring loan and strengthening the Group’s financial base.
- Restructuring progress: focus on motorcycle business, global inventory reductions and a planned reduction of 500 employees (mainly white‑collar/middle management) to be completed by Q3 2026.
- Competitive and commercial momentum: major motorsport successes (Dakar win, SuperEnduro title, MXGP/MX2 leaders) and management reinforcements including Stephan Reiff as CCO and new VP Sales appointments.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at PIERER Mobility is on 13.05.2026.
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