Bajaj Mobility AG: Erfolgreicher Q1 2026 Zwischenbericht
Bajaj Mobility AG startet kraftvoll ins Jahr 2026: Umsatzsprung, Rekordabsatz bei Motorrädern, verbesserte Profitabilität, gestärkte Finanzierung und sportliche Erfolge prägen Q1.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Das Unternehmen Bajaj Mobility AG verzeichnete im Q1 2026 ein deutliches Umsatzwachstum auf 331,3 Mio. EUR, eine Steigerung von 70,2% im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Motorradabsatz wurde mehr als verdoppelt und stieg um 125,1% auf 40.332 Einheiten; der Motorrad-Umsatz erhöhte sich um 151,6% auf 272,4 Mio. EUR.
- Das EBITDA ist mit 5,5 Mio. EUR positiv, während das EBIT sich um 71,5% auf -26,1 Mio. EUR verbesserte.
- Die erfolgreiche Refinanzierung der KTM AG in Höhe von 550 Mio. EUR im Februar 2026 stärkte die finanzielle Stabilität des Konzerns erheblich.
- Im ersten Quartal wurden 500 Stellen abgebaut, um die Organisation zu straffen, und es wurden neue Managementpositionen bei KTM besetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
- Das Motorsport-Team erzielte bedeutende Erfolge, darunter den Gewinn der Rallye Dakar 2026 durch Luciano Benavides und mehrere Meistertitel in verschiedenen Rennserien.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 13.05.2026.
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