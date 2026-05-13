SMA Group Starts FY 2026 with Sales & Earnings Growth
In Q1 2026, the Group delivered solid growth, sharply higher profitability and a strong order backlog, while refining its full-year guidance upward.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- Group Q1 2026 sales: €340.9 million, up 4.0% year‑on‑year.
- Operating EBITDA before one‑time items: €24.6 million (+67.3%); reported EBITDA €26.1 million (EBITDA margin 7.7%).
- Order backlog as of 31 March 2026: €1,414.5 million (~€1.41 billion).
- Home & Business Solutions: sales +27.4% to €61.4 million; EBIT improved to –€19.6 million (vs –€46.0 million).
- Large Scale & Project Solutions: sales stable at €279.5 million; EBIT declined to €33.8 million (EBIT margin 12.1% vs 18.0% prior year).
- FY2026 guidance refined to the upper third of prior ranges (sales €1,475–€1,675 million; EBITDA €50–€180 million); Q1 net result –€1.6 million, free cash flow –€27 million, net cash €148.2 million.
The next important date, Analysts' conference call — 1:30 PM (CET), at SMA Solar Technology is on 13.05.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.150,41PKT (-2,03 %).
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