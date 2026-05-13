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    ProCredit Q1 2026: Starkes Wachstum und Strategie im Fokus

    Im ersten Quartal 2026 zeigt die Bank ein dynamisches Wachstum: mehr Ertrag, mehr Kund*innen, stabiles Ergebnis – bei leicht sinkender Kapitalquote und konstanter Dividende.

    ProCredit Q1 2026: Starkes Wachstum und Strategie im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Kreditvolumen stieg im ersten Quartal 2026 um 2,6 %, wobei über 80 % des Wachstums aus ertragreicheren, kleinvolumigen Kundensegmenten stammen.
    • Der operative Ertrag wuchs im Jahresvergleich um nahezu 5 %, unterstützt durch Fortschritte bei der Bilanztransformation.
    • Die Kundenbasis, insbesondere bei Kleinstunternehmen, wuchs um 10 %, was auf eine beschleunigte Kund*innenakquise und Automatisierungsmaßnahmen zurückzuführen ist.
    • Das Konzernergebnis lag bei 21,7 Mio. EUR, mit einer Eigenkapitalrendite von 8,0 %, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 71,2 % blieb.
    • Die harte Kernkapitalquote sank leicht auf 12,9 %, und die Dividende für 2025 wird mit 0,47 EUR je Aktie vorgeschlagen.
    • Das Kreditportfolio stieg um 199 Mio. EUR (2,6 %), während die Einlagen nahezu stabil blieben, was die positive Entwicklung im Kund*innenwachstum widerspiegelt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 13.05.2026.


    ProCredit Holding & Co.KGaA

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    ISIN:DE0006223407WKN:622340
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