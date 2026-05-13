ProCredit Q1 2026: Starkes Wachstum und Strategie im Fokus
Im ersten Quartal 2026 zeigt die Bank ein dynamisches Wachstum: mehr Ertrag, mehr Kund*innen, stabiles Ergebnis – bei leicht sinkender Kapitalquote und konstanter Dividende.
Foto: adobe.stock.com
- Das Kreditvolumen stieg im ersten Quartal 2026 um 2,6 %, wobei über 80 % des Wachstums aus ertragreicheren, kleinvolumigen Kundensegmenten stammen.
- Der operative Ertrag wuchs im Jahresvergleich um nahezu 5 %, unterstützt durch Fortschritte bei der Bilanztransformation.
- Die Kundenbasis, insbesondere bei Kleinstunternehmen, wuchs um 10 %, was auf eine beschleunigte Kund*innenakquise und Automatisierungsmaßnahmen zurückzuführen ist.
- Das Konzernergebnis lag bei 21,7 Mio. EUR, mit einer Eigenkapitalrendite von 8,0 %, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 71,2 % blieb.
- Die harte Kernkapitalquote sank leicht auf 12,9 %, und die Dividende für 2025 wird mit 0,47 EUR je Aktie vorgeschlagen.
- Das Kreditportfolio stieg um 199 Mio. EUR (2,6 %), während die Einlagen nahezu stabil blieben, was die positive Entwicklung im Kund*innenwachstum widerspiegelt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 13.05.2026.
+1,19 %
+1,90 %
-1,29 %
-5,18 %
-28,99 %
+37,54 %
-5,18 %
-38,02 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte