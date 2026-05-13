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    SMA Gruppe startet 2026 mit starkem Umsatz- und Ergebniswachstum

    SMA startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: Umsatz und EBITDA legen deutlich zu, der Auftragsbestand wächst – trotz belasteter Ergebniskennzahlen bleibt der Ausblick optimistisch.

    SMA Gruppe startet 2026 mit starkem Umsatz- und Ergebniswachstum
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa
    • Der Umsatz der SMA Gruppe stieg im ersten Quartal 2026 auf 340,9 Mio. Euro, eine Steigerung von 4,0 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Das operative EBITDA vor Sondereffekten erhöhte sich auf 24,6 Mio. Euro, was eine Steigerung um 67,3 % gegenüber dem Vorjahr darstellt
    • Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 lag bei 1,41 Mrd. Euro, was eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet
    • Die Division Home & Business Solutions verzeichnete eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung, während die Division Large Scale & Project Solutions planmäßig auf Vorjahresniveau blieb
    • Das Konzernergebnis wurde durch latente Steueraufwendungen beeinflusst und lag bei −1,6 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie bei −0,05 Euro
    • Für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert der Vorstand die Prognose und erwartet einen Umsatz und EBITDA im oberen Drittel der Bandbreiten von 1.475 bis 1.675 Mio. Euro bzw. 50 bis 180 Mio. Euro

    Der nächste wichtige Termin, Analysten Conference Call 13.30 Uhr (CET), bei SMA Solar Technology ist am 13.05.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).


    SMA Solar Technology

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    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
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