Allianz: Rekordstart ins Jahr 2026 – Operatives Ergebnis auf Höchststand

Operatives Rekordergebnis: Operatives Ergebnis von 4,517 Mrd. € im 1Q 2026, ein Anstieg von 6,6% gegenüber Vorjahr.

Bereinigter Quartalsüberschuss der Anteilseigner: 3,785 Mrd. € (+48,4%); Treiber war der Verkauf von Anteilen an indischen Joint Ventures — bereinigt beträgt das Wachstum +7%.

Bereinigtes Ergebnis je Aktie: 9,96 € im Quartal (+50,7%); bereinigt ergibt sich ein zugrunde liegendes Wachstum von ca. 9%.

Starke Kapitalposition: Solvency‑II‑Quote von 221% (+2 Prozentpunkte) und deutliche Kapitalgenerierung.

Asset Management: Rekord‑Nettomittelzuflüsse von 45,2 Mrd. €, für Dritte verwaltetes Vermögen 2,043 Billionen €; operative Erträge intern +12,7% (operatives Ergebnis +5,8%).

Ausblick und Kapitalmaßnahmen: Allianz ist auf Kurs für das Jahresziel eines operativen Ergebnisses von 17,4 Mrd. € ±1 Mrd.; laufendes Aktienrückkaufprogramm bis zu 2,5 Mrd. € (Q1‑Rückkäufe: 0,3 Mrd. €).

Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse 1Q 2026, bei Allianz ist am 13.05.2026.

Der Kurs von Allianz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 369,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 370,75EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.031,00PKT (-1,04 %).





