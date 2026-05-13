Grenke Q1 2026: Gewinn- und Neugeschäft steigen deutlich
Trotz unsicherem Umfeld legt grenke kräftig zu: Gewinn, Neugeschäft und operatives Ergebnis steigen deutlich – und der Konzern hält an ambitionierten Renditezielen fest.
Foto: GRENKE AG
- Das Konzernergebnis von grenke stieg im ersten Quartal 2026 auf 15,5 Mio. Euro, gegenüber 10,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Das Leasingneugeschäft erhöhte sich um 4,2 % auf 786,4 Mio. Euro.
- Das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge verbesserte sich um 20,8 % auf 80,9 Mio. Euro.
- Die Schadenquote blieb bei 1,9 %, trotz hoher Insolvenzzahlen und makroökonomischer Unsicherheiten.
- Das Neugeschäft in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Italien stieg um 6,7 % auf 442,6 Mio. Euro.
- Das Konzernergebnis wird für 2026 weiterhin zwischen 74 und 86 Mio. Euro prognostiziert, mit Fokus auf eine Eigenkapitalrendite von 10 % bis 2030.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei GRENKE ist am 13.05.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).
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