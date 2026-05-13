🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grenke Q1 2026: Gewinn- und Neugeschäft steigen deutlich

    Trotz unsicherem Umfeld legt grenke kräftig zu: Gewinn, Neugeschäft und operatives Ergebnis steigen deutlich – und der Konzern hält an ambitionierten Renditezielen fest.

    Grenke Q1 2026: Gewinn- und Neugeschäft steigen deutlich
    Foto: GRENKE AG
    • Das Konzernergebnis von grenke stieg im ersten Quartal 2026 auf 15,5 Mio. Euro, gegenüber 10,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
    • Das Leasingneugeschäft erhöhte sich um 4,2 % auf 786,4 Mio. Euro.
    • Das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge verbesserte sich um 20,8 % auf 80,9 Mio. Euro.
    • Die Schadenquote blieb bei 1,9 %, trotz hoher Insolvenzzahlen und makroökonomischer Unsicherheiten.
    • Das Neugeschäft in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Italien stieg um 6,7 % auf 442,6 Mio. Euro.
    • Das Konzernergebnis wird für 2026 weiterhin zwischen 74 und 86 Mio. Euro prognostiziert, mit Fokus auf eine Eigenkapitalrendite von 10 % bis 2030.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei GRENKE ist am 13.05.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).


    GRENKE

    +0,32 %
    -1,43 %
    -4,46 %
    -16,37 %
    -12,61 %
    -58,29 %
    -59,35 %
    -78,09 %
    -34,68 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3
    GRENKE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Grenke Q1 2026: Gewinn- und Neugeschäft steigen deutlich Trotz unsicherem Umfeld legt grenke kräftig zu: Gewinn, Neugeschäft und operatives Ergebnis steigen deutlich – und der Konzern hält an ambitionierten Renditezielen fest.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     