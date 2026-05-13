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    HomeToGo: Erfolgreiche Strategie führt zu €7,2 Mio. EBITDA-Plus im Q1/26

    HomeToGo startet 2026 mit Rückenwind: Deutlich besseres EBITDA, starkes Wachstum im PRO-Segment und ein Rekord-Auftragsbestand untermauern die ambitionierte Roadmap.

    HomeToGo: Erfolgreiche Strategie führt zu €7,2 Mio. EBITDA-Plus im Q1/26
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um und verzeichnet eine starke Verbesserung des bereinigten EBITDA im ersten Quartal 2026 um €7,2 Mio. (+21% ggü. Vorjahr)
    • Das Segment HomeToGo_PRO, das seit der Übernahme von Interhome 66% der IFRS-Umsatzerlöse ausmacht, steigerte im Q1/26 sein bereinigtes EBITDA um €4,5 Mio. (+40%) und die Umsatzerlöse um €4,3 Mio. (+13%)
    • Trotz eines Rückgangs der IFRS-Umsatzerlöse im Marktplatz-Segment um €5,0 Mio. (-19%) im Q1/26 stieg das bereinigte EBITDA um €2,7 Mio. (+12%), und der Auftragsbestand erreichte mit €75,4 Mio. ein Rekordhoch für ein erstes Quartal
    • Die Gruppe bestätigt ihre Finanzprognose für 2026 mit IFRS-Umsatzerlösen zwischen €400 Mio. und €410 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA von €45 Mio. bis €47 Mio.
    • Im Q1/26 stiegen die IFRS-Umsatzerlöse auf €59,0 Mio., ein Plus von 71,5% gegenüber Vorjahr, hauptsächlich durch die Konsolidierung von Interhome; auf vergleichbarer Basis blieben die Umsätze stabil
    • HomeToGo verfolgt eine Buy-and-Build-Strategie, hat bereits drei europäische Ferienhausverwaltungen akquiriert und plant weitere Akquisitionen im Jahr 2026, um die Marktposition zu stärken

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HomeToGo ist am 13.05.2026.


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