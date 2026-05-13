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    E.ON startet stark ins Jahr trotz herausforderndem Umfeld

    E.ON startet 2026 mit Rückenwind: Gewinne und Investitionen steigen, alle Sparten liegen im Plan – und der Konzern bekräftigt seine ambitionierten Wachstumsziele bis 2030.

    E.ON startet stark ins Jahr trotz herausforderndem Umfeld
    Foto: Mona Wenisch - dpa
    • Das bereinigte Konzern-EBITDA von E.ON stieg im ersten Quartal 2026 um 2 % auf 3,3 Milliarden Euro.
    • Der bereinigte Konzernüberschuss erhöhte sich um 7 % auf 1,34 Milliarden Euro.
    • Alle Geschäftsfelder entwickelten sich planmäßig, mit Investitionen von 1,4 Milliarden Euro im ersten Quartal zur Stärkung der Energiewende.
    • Die Investitionen im Bereich EnergieNetzwerke beliefen sich auf 1,1 Milliarden Euro, hauptsächlich für Netzausbau, Modernisierung und Digitalisierung.
    • Das Geschäftsfeld Energy Infrastructure Solutions verzeichnete eine Ergebnissteigerung um 16 %, das EBITDA stieg auf rund 240 Mio. Euro.
    • E.ON bestätigt seine Prognosen für 2026 und das Ziel, das EBITDA und den Überschuss bis 2030 jährlich um 6 % zu steigern.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei E.ON ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von E.ON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,098EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,118EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.031,00PKT (-1,04 %).


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    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99
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