init: Rekord-Quartal für Digitalisierungs-Experten im öffentlichen Nahverkehr
Rekordquartal, Megaprojekte und ein Allzeithoch an der Börse: init startet 2026 mit beeindruckendem Wachstumskurs und setzt neue Maßstäbe im internationalen ÖPNV-Markt.
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- init verzeichnete im ersten Quartal 2026 das beste Quartal in der Firmengeschichte mit einem Umsatz von fast 100 Mio. Euro, deutlich mehr als im Vorjahr (70,4 Mio. Euro)
- Großprojekte in den USA, insbesondere in Atlanta und Houston, wurden erfolgreich umgesetzt und trugen maßgeblich zum Rekordumsatz bei
- Der Geschäftsbereich INIT Integrated Systems steigerte den Umsatz um über 50 % auf rund 73 Mio. Euro
- Der Auftrag von Transport for New South Wales in Sydney, mit einem Volumen von ca. 376 Mio. Euro, ist einer der größten Aufträge des Unternehmens
- Das Unternehmen bekräftigt seine Wachstumsziele für 2026: Umsatz zwischen 380 und 410 Mio. Euro und EBIT zwischen 38 und 42 Mio. Euro, trotz geopolitischer Unsicherheiten
- Der Aktienkurs erreichte mit 54,30 Euro ein neues Allzeithoch, was die positiven Erwartungen für das Rekordjahr und das 25-jährige Börsenjubiläum unterstreicht
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).
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