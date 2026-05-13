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    AEVIS VICTORIA Hospitality: Umsatz im Q1 2026 deutlich gesteigert

    AEVIS VICTORIA startet solide ins Jahr 2026: Der Hospitality-Bereich steigert Umsatz und bestätigt mit stabiler Marge die Stärke des Hotelportfolios und der MRH-Strategie.

    AEVIS VICTORIA Hospitality: Umsatz im Q1 2026 deutlich gesteigert
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA steigerte im ersten Quartal 2026 den Umsatz auf CHF 67,8 Mio., was eine Zunahme von 1,0 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das EBITDAR blieb stabil bei CHF 22,0 Mio., mit einer Marge von 32,4 %, was die Qualität des Hotelportfolios und die Zusammenarbeit mit Michel Reybier Hospitality bestätigt.
    • Der Gesamtumsatz stieg leicht auf CHF 67,7 Mio., wobei der Logisumsatz auf CHF 40,5 Mio. anstieg, getrieben durch einen höheren Durchschnittspreis von CHF 766.
    • Der RevPAR (Revenue per Available Room) verbesserte sich leicht auf CHF 398, trotz einer rückläufigen Auslastung von 51,9 % im Vergleich zu 53,3 % im Vorjahr.
    • Die Schweizer Hotellerie befindet sich nach einem starken Jahr 2025 in einer Normalisierungsphase, mit einer stabilen Sommernachfrage durch inländische Gäste und Nachbarmärkte.
    • Die Strategie von MRH basiert auf Umsatzqualität, Preisdisziplin und kontinuierlicher Verbesserung der operativen Performance, gestützt durch die langjährige Partnerschaft mit Michel Reybier Hospitality.

    Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im Plus.


    AEVIS VICTORIA

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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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