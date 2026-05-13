Zueblin Real Estate Holding: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/26 & Ergebnis 31.03.2026
Trotz leicht sinkender Soll-Mieten blickt die Gesellschaft auf ein starkes Geschäftsjahr zurück: höhere operative Erträge, Aufwertungen im Portfolio und eine gesteigerte Ausschüttung.
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
- Das Jahresergebnis ohne Aufwertungen und Sondereffekte (EPRA-Gewinn) konnte um 11.7% auf CHF 5.0 Mio. gesteigert werden, hauptsächlich durch niedrigere Zinsaufwendungen
- Das operative Ergebnis (Betriebserfolg aus Vermietung) stieg um 4.6% auf CHF 9.2 Mio., trotz leicht sinkender Soll-Mieten, durch geringere Leerstandsausfälle
- Die Neubewertung des Immobilienportfolios führte zu einer Aufwertung von CHF 3.1 Mio., was 1.3% entspricht, bedingt durch ein verbessertes Marktumfeld und niedrigere Renditeanforderungen
- Das Jahresergebnis betrug CHF 7.5 Mio., was einem Gewinn pro Aktie von CHF 2.27 entspricht; der um Bewertungseffekte bereinigte EPRA-Gewinn stieg um 11.7% auf CHF 5.0 Mio.
- Die Bilanzsumme erhöhte sich auf CHF 256.8 Mio., die Eigenkapitalquote sank leicht auf 58.2%, während die Hypothekarzinsen aufgrund des tieferen Zinsniveaus auf CHF 0.8 Mio. sanken
- Der Verwaltungsrat plant eine steuerfreie Dividende von CHF 2.25 pro Aktie, bestehend aus einer ausserordentlichen und einer ordentlichen Ausschüttung, was eine nachhaltige Erhöhung gegenüber dem Vorjahr darstellt
Der Kurs von Zueblin Real Estate Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,80EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
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