LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten Ergebnis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 58,90 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +1,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd..

LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9200 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -0,08 %/+54,11 % bedeutet.