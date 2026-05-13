LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten Ergebnis
- Nettokaltmiete stieg im Q1 um 3,3% auf 237,1 Mio
- Miete pro Quadratmeter stieg auf 7,15 Euro im Vergleich
- AFFO sank um 5,9% auf 58,6 Mio wegen Investitionen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren haben dem Immobilienkonzern LEG Auftrieb gegeben. Die Nettokaltmiete wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf 237,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Miete pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche stieg von 6,90 Euro pro Quadratmeter auf 7,15 Euro.
Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ging jedoch um 5,9 Prozent auf 58,6 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen begründete dies mit Investitionen im Gesamtjahr. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiterhin hier ein Ergebnis von 220 bis 240 Millionen Euro an - das wäre ein neuer Rekord./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 58,90 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +1,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,88 %.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd..
LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -0,08 %/+54,11 % bedeutet.
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Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110
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Wäre hier themenfremd und würde wegmoderiert.
Du hast mit einem Objekt = Klumpenrisiko.....
Habe nun begonnen, meine frühere Position wieder aufzubauen......Wert je Aktie liegt ja satt über 130 €........