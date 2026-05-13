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    Schott Pharma schlägt sich im ersten Halbjahr überraschend stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma trotzt Flaute Umsatz 488,1 Mio Euro
    • Wachstumsträger sterile Fläschchen und Karpulen
    • EBITDA knapp stabil Einmalabschreibung verzeichnet
    Schott Pharma schlägt sich im ersten Halbjahr überraschend stark
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat sich in seinem ersten Geschäftshalbjahr überraschend erfolgreich gegen die - durch rückläufige mRNA-Impfungen bedingte - Nachfrageflaute bei Polymerspritzen gestemmt. Der Umsatz kletterte konzernweit in den ersten sechs Monaten bis Ende März um rund ein Prozent auf 488,1 Millionen Euro, wie das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Mainz mitteilte. Wachstumstreiber sei eine anhaltend hohe Nachfrage nach sterilen Fläschchen und Karpulen für injizierbare Medikamente gewesen, hieß es. Damit schlug sich Schott Pharma weitaus besser als gedacht, denn Analysten hatten mit einem Umsatzrückgang gerechnet.

    Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) toppte die durchschnittlichen Erwartungen der Fachleute: Es blieb mit 129,8 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau, obwohl auch eine einmalige Wertminderung auf kundenspezifische Glasspritzen im hohen einstelligen Millionenbereich anfiel. "Schott hat sich im ersten Halbjahr planmäßig entwickelt und sich auch in einem herausfordernden globalen Umfeld als widerstandsfähig erwiesen", sagte der neue Konzernchef Christian Mias laut Mitteilung. Er steht dem Konzern seit Anfang Mai vor. Finanzvorstand Reinhard Mayer hob zudem die deutlich gesunkenen Forderungen und den damit stark gestiegenen freien Barmittelfluss hervor. Die Jahresziele bestätigten die Manager./tav/la/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 18.153 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 20:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -4,21 %/+59,64 % bedeutet.




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