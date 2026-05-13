Starkes Windgeschäft schiebt RWE im ersten Quartal an - Ziele bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 58,34 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,46 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 43,40 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der RWE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -2,35 %/+16,50 % bedeutet.