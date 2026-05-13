Eon investiert im ersten Quartal weniger - Prognosen bestätigt
- Kälte und Regen bremsten Eon bei Investitionen
- Bereinigtes Ebitda stieg 2% auf 3,3 Mrd Euro
- Bereinigter Konzernüberschuss stieg 7% auf 1,3 Mrd
ESSEN (dpa-AFX) - Das kalte und nasse Wetter hat die Investitionspläne des Energiekonzerns Eon zu Beginn des Jahres gebremst. Eon nahm in den drei Monaten bis Ende März mit knapp 1,4 Milliarden Euro sieben Prozent weniger Geld in die Hand als im Vorjahreszeitraum. Die Arbeiten dürften sich in die kommenden Monate verschieben, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Weil der Konzern aber in den vergangenen Monaten und Jahren viel in den Ausbau des Energienetzes gesteckt hatte, stieg das operative Ergebnis. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss verbesserte sich um sieben Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro. Die Jahresprognose bestätigten die Essener, ebenso wie die mittelfristigen Ziele bis 2030./lew/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 18,10 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,86 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,80 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -6,14 %/+15,94 % bedeutet.
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Oswald und Werner Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif👌(bin dann mal weg), ab nach der HV Schaeffler
Fürs Online Tagebuch->
Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.