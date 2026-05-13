Eon investiert im ersten Quartal weniger - Prognosen bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 18,10 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,86 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,80 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -6,14 %/+15,94 % bedeutet.