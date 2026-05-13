Bilfinger bekommt Zurückhaltung der Kunden zu spüren - Prognose bestätigt
- Kundenzurückhaltung durch Konflikt am Persischen Golf
- Umsatz um 4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen
- Gewinn +16% auf 37 Mio, Auftragseingang -5% auf 1,2 Mrd
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im ersten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. "Das erste Quartal 2026 war geprägt von saisonalen Effekten und geopolitischen Spannungen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Der Vorstand rechne für die zweite Jahreshälfte mit einer Belebung der Nachfrage. Die Ziele für 2026 wurden bestätigt.
Im ersten Quartal legte der Umsatz um vier Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) stieg um 5 Prozent auf 60 Millionen Euro. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,5 auf 4,6 Prozent. Mit seinen Kennziffern traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.
Unter dem Strich legte der Gewinn um 16 Prozent auf 37 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang schrumpfte hingegen um 5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 98,05 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Mrd..
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6600 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +2,69 %/+32,18 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006
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https://www.heise.de/news/Asse-II-Fraunhofer-und-Bilfinger-entwickeln-Roboter-zur-Bergung-Nuklearabfalls-11277608.html
Bilfinger-Aktie in Grün: Bilfinger wird im Stoxx Europe 600 aufgenommen
https://www.it-boltwise.de/bilfinger-steigt-in-den-stoxx-e…
Grüßle
Fozzybaer🤗
bin Kleinaktionaer aus dem Raum Mannheim und war heute auf der Hauptversammlung bei Bilfinger online. Online waren nur 34 Teilnehmer ! Normalerweise sind auf den Hauptversammlungen im Rosengarten in Mannheim mehrer Hundert Teilnehmer.