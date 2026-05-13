Bilfinger bekommt Zurückhaltung der Kunden zu spüren - Prognose bestätigt

Unter dem Strich legte der Gewinn um 16 Prozent auf 37 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang schrumpfte hingegen um 5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro./mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 98,05 auf Lang & Schwarz (12. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Mrd..

Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6600 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +2,69 %/+32,18 % bedeutet.