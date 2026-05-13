Deutsche Telekom steigert operativen Gewinn - Prognose leicht angehoben
- Telekom hebt Ebitda AL Prognose auf 47,5 Mrd Euro
- Free Cashflow AL soll nun über 19,8 Mrd Euro liegen
- Umsatz +0,4% auf 29,9 Mrd und Ebitda AL +2% 11,5 Mrd
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und hebt ihren Gewinnausblick für das Gesamtjahr leicht an. Beim operativen Ergebnis (Ebitda AL) erwartet Telekom-Chef Tim Höttges nun auf Basis konstanter Wechselkurse einen Wert von rund 47,5 Milliarden Euro, beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow AL) sollen es nun mehr als 19,8 Milliarden Euro werden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Bonn mitteilte. Zuvor standen hier noch 47,4 Milliarden Euro beim operativen Ergebnis und rund 19,8 Milliarden beim Zahlungsmittelfluss auf dem Zettel. Grund ist, dass die US-Tochter ihre Prognose zuvor auch leicht erhöht hatte.
Im ersten Quartal verbesserte sich der Umsatz leicht um 0,4 Prozent auf rund 29,9 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um zwei Prozent auf 11,5 Milliarden Euro. Beide Kennziffern liegen dabei etwas über den Erwartungen von Analysten.
Unter dem Strich verdiente die Telekom mit 2,0 Milliarden Euro 28,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund waren laut Mitteilung Sondereffekte im Vorjahr./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 27,70 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,87 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,66 %/+51,27 % bedeutet.
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Société Générale ist voll des Lobes auf die Telekom:
Hallo zusammen,
während viele europäische Telekommunikationswerte stagnieren, nimmt die Deutsche Telekom eine Sonderrolle ein. Ich habe mir die strategischen Eckpfeiler des Konzerns einmal genauer angesehen. Hier meine Zusammenfassung:
🟢 PRO: Was für das Unternehmen spricht
- Wachstumsmotor USA: T-Mobile US ist mit >50% Umsatzanteil das Kronjuwel und punktet durch eine klare 5G-Qualitätsführerschaft.
- Starke Dividende: Für 2025 ist eine Erhöhung auf 1,00 € geplant. Die Ausschüttung ist mehr als 4-fach durch den Free Cash Flow (FCF AL) gedeckt.
- Steuervorteil: Dank der Auszahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto erfolgt die Dividende für deutsche Anleger ohne sofortigen Abzug von Kapitalertragsteuer.
- Aktienrückkäufe: Zusätzliche Rückkaufprogramme von jährlich ca. 2 Mrd. € wirken wertsteigernd für die Aktionäre.
- Bewertungspotenzial: Da das europäische Geschäft im Vergleich zum Marktwert der US-Beteiligung sehr günstig bewertet ist, sehen Analysten Kursziele von bis zu 40 €.
🔴 CONTRA: Risiken und Gegenwind
- Glasfaser-ROI: Massive Investitionen in Deutschland stehen aktuell noch relativ niedrigen Anschlussquoten von ca. 14–16 % gegenüber.
- US-Marktsättigung: Ein steigender Wettbewerbsdruck durch Kabelanbieter könnte die hohen Wachstumsraten in den USA dämpfen.
- Regulatorik: EU-Pläne wie der „Digital Networks Act“ könnten die Trennung von Netz-Infrastruktur und Service-Geschäft forcieren.
- Zinsumfeld: Langfristig könnten steigende Refinanzierungskosten den freien Cashflow schrittweise belasten.
Was haltet Ihr aktuell vom Unternehmen? Seid Ihr vom langfristigen Wachstumspotenzial überzeugt?