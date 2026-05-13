Deutsche Telekom steigert operativen Gewinn - Prognose leicht angehoben

Unter dem Strich verdiente die Telekom mit 2,0 Milliarden Euro 28,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund waren laut Mitteilung Sondereffekte im Vorjahr./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 27,70 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,87 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,66 %/+51,27 % bedeutet.