Etwas erholt nach herben Verlusten - Trump-Besuch in China im Fokus





Und für unser trading hier : Langfristig geht es immer bergauf !! Kurzfristige Verwerfungen, die wir hier alle so gerne haben (manchmal auch nicht) wird es immer geben.





FALSCH !!!!!!!!!!!!





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dax 30 jahre ohne dividenden und sonder und fast ohne aktienwechsel im indiz - kein einstieg , dow in dieser zeit das 20zig fache





dax kursindex : von 2000 auf 9000 - ein anstieg ?? - NEIN

inflation nicht mal ...

derjenige der in 1997 all in in den dax investiert hat , hat damit heute weniger kaufkraft als damals , trotz div zahlungen

zu bedenken , alle ausgezahlten dividenden die dem dax dazugerechnet wurden sind mit den schulden auf pump gezahlt

ich war geschockt wie viel milliarden schulden dax werte angehäuft haben - sogar finanzwerte und unerwartet auch zB. sap

würde man schulden dem dax entsprechend dazu zurechnen dann stünde der dax vermutlich deutlich unter 1000 punkten

dax index ist eine verar....

siehe zB db - von 100 auf 27 jetzt

basf von 90 auf 50

und commerzbank und lufthansa und tui und thyssen ( gezentelt ?)

würde man den Maßstab der anfangs 90 einsetzen - damals dax wert metallgesellschaft pleite , dann wären - sind heute 20 weitere dax firmen weg.





commerzbank entlässt gerade 1200 leute - in der besten de ever

DBank ->> Eigenkapital nach zig jahren mit sagenhaften gewinnen - eigenkapitalquote 4,8% , dazu schulden ohne ende , einfach armsellig

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49737 - 2te posi longs weg

verkaufslimit für die hälfte der ersten posi long auf 49792 verschoben





kauflimit long dow auf 49657 verschoben



