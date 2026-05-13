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    DAX-FLASH

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    Etwas erholt nach herben Verlusten - Trump-Besuch in China im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor Xetra 0,6 Prozent höher bei 24.100 Punkten
    • Trump-Besuch in China im Fokus, Iran-Krieg überschattet
    • Anstehende Quartalsbilanzen erhöhen Volatilität im Dax
    DAX-FLASH - Etwas erholt nach herben Verlusten - Trump-Besuch in China im Fokus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte und vor dem Feiertag deutet sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch eine Stabilisierung an. Nach den deutlichen Verlusten am Vortag werden leicht steigende Kurse erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.100 Punkte. Damit würde der Leitindex wieder über die runde Marke von 24.000 Zählern steigen, unter die er am Dienstag gerutscht war.

    Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es "das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages". Vordergründig gehe es um den Handel, Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking. Der Besuch werde jedoch vom Iran-Krieg überschattet. Der innenpolitische Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, sei durch die hohe Inflation vom Vortag noch einmal gewachsen. "Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich", so Stanzl.

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    Daneben schwillt die Welle der Quartalsbilanzen noch einmal an und dürfte wie am Vortag teils starke Kursbewegungen auslösen. Auf der Agenda stehen unter anderem Dax-Schwergewichte wie Deutsche Telekom , Eon , RWE , Merck , die Allianz und Siemens ./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 369,4 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,87 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,15 %/+50,67 % bedeutet.




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