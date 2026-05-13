Tui-Kunden setzen wegen Iran-Krieg weiter auf Last-Minute-Buchungen

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (30. September) blieb der Umsatz des Konzerns mit 8,56 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahresniveau. Obwohl der Iran-Krieg das Ergebnis mit 40 Millionen Euro belastete, verringerte sich der saisontypische bereinigte operative Verlust um etwas mehr als ein Viertel auf rund 116 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Tui-Aktionäre ein Fehlbetrag von rund 325 Millionen Euro, eine Verbesserung um 17 Prozent./stw/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 6,51 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,34 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +53,61 %/+38,25 % bedeutet.