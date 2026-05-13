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    Tui-Kunden setzen wegen Iran-Krieg weiter auf Last-Minute-Buchungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Krieg am Persischen Golf erschwert Tui Pläne deutlich
    • Kurzfristige Buchungen bevorzugen westliches Mittelmeer
    • Umsatz 8,56 Mrd knapp unter Vorjahr Fehlbetrag 325 Mio
    Tui-Kunden setzen wegen Iran-Krieg weiter auf Last-Minute-Buchungen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Krieg am Persischen Golf erschwert weiter die Pläne des Reisekonzerns Tui . "Unsere Zahlen und der gesamte Markt zeigen den Trend hin zu einem starken kurzfristigen Buchungsverhalten und insbesondere in die westlichen Mittelmeerländer", teilte der Konzern am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen in Hannover mit. Knapp die Hälfte der Verbraucher, die im Sommer verreisen wollten, hätten noch nicht gebucht. Tui-Chef Sebastian Ebel hofft auf höhere Durchschnittspreise. Bei den eigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffen zeichnen sich höhere Preise bereits ab.

    Nachdem Ebel seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 schon im April ausgesetzt hatte, traut er sich auch jetzt keine Vorhersage zu. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll weiterhin 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro erreichen und damit möglichst nah an das Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden herankommen. Die ursprünglich angepeilte Steigerung ist längst vom Tisch.

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    Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (30. September) blieb der Umsatz des Konzerns mit 8,56 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahresniveau. Obwohl der Iran-Krieg das Ergebnis mit 40 Millionen Euro belastete, verringerte sich der saisontypische bereinigte operative Verlust um etwas mehr als ein Viertel auf rund 116 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Tui-Aktionäre ein Fehlbetrag von rund 325 Millionen Euro, eine Verbesserung um 17 Prozent./stw/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 6,51 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +53,61 %/+38,25 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den bevorstehenden Halbjahresbericht und dessen Einfluss auf Kurs/Prognose, die hohe Leerverkaufsquote (rund 8,2% ≈42 Mio Stück) samt jüngeren Short-Positionen, die geringe Liquidität/kaum Handel, Q1 besser als erwartet aber Ausblick entscheidend, sowie geopolitische Risiken und gestiegene Reisekosten als mögliche Belastungen für Umsatz und Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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