Merck verdient zum Jahresstart operativ überraschend gut - Jahresziel angehoben
- Merck trotzt Wechselkurseffekten und steigert operativ
- Prognose 2026 angehoben auf 20,4 bis 21,4 Mrd
- Konzernergebnis minus 9 Prozent bei 669 Millionen
DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern hat zum Jahresstart starken negativen Wechselkurseffekten und Umsatzrückgängen bei wichtigen Medikamenten getrotzt und operativ mehr verdient als gedacht. "Auf Grundlage unserer Leistung im ersten Quartal und der aktuellen Marktbedingungen heben wir unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Gleichzeitig schärfen wir die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die lange Frist", sagte der neue Konzernchef Kai Beckmann laut Mitteilung vom Mittwoch. Der Manager hatte das Ruder Anfang Mai von Belen Garijo übernommen, die an die Spitze des französischen Pharmakonzerns Sanofi gewechselt ist.
Das Management erwartet nun für 2026 einen Umsatz in der Bandbreite von 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro. Zuvor standen noch 20,0 bis 21,1 Milliarden Euro im Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 5,7 bis 6,1 Milliarden Euro herauskommen, statt wie zuvor geplant bei 5,5 bis 6,0 Milliarden.
Im ersten Quartal war Mercks Umsatz um 2,8 Prozent auf gut 5,1 Milliarden Euro zurückgegangen, organisch wuchs der Erlös jedoch um 2,9 Prozent. Das operative Ergebnis lag mit 1,53 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau - Analysten hatten hier mit einem größeren Rückgang gerechnet. Dabei profitierte der Laborzulieferer und Pharma- und Technologiehersteller auch von einem positiven Einmaleffekt in der Elektroniksparte. Unter dem Strich ging der Gewinn aber um gut 9 Prozent auf 669 Millionen Euro zurück./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 113,7 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +2,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,68 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Merck Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 153,00EUR was eine Bandbreite von +7,90 %/+32,07 % bedeutet.
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Die Merck HV verläuft besser als die von Bayer. Allerdings wurde dort auch viel Kritik geäussert mit Bezug zum Ertrag und Kurs. (Kienle)