Merck verdient zum Jahresstart operativ überraschend gut - Jahresziel angehoben

Im ersten Quartal war Mercks Umsatz um 2,8 Prozent auf gut 5,1 Milliarden Euro zurückgegangen, organisch wuchs der Erlös jedoch um 2,9 Prozent. Das operative Ergebnis lag mit 1,53 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau - Analysten hatten hier mit einem größeren Rückgang gerechnet. Dabei profitierte der Laborzulieferer und Pharma- und Technologiehersteller auch von einem positiven Einmaleffekt in der Elektroniksparte. Unter dem Strich ging der Gewinn aber um gut 9 Prozent auf 669 Millionen Euro zurück./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 113,7 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +2,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,68 Mrd..

Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Merck Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 153,00EUR was eine Bandbreite von +7,90 %/+32,07 % bedeutet.