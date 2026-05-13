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    Leasingspezialist Grenke wächst weiter - Schadenquote weiter erhöht

    Für Sie zusammengefasst
    • Leasingneugeschäft Q1 +4,2% auf 786 Mio Euro
    • DB2-Marge Q1 16,1% unter Vorjahreswert 17,5 Prozent
    • Gewinn um über 50% auf 15,5 Mio Prognosen bestätigt
    Leasingspezialist Grenke wächst weiter - Schadenquote weiter erhöht
    Foto: GRENKE AG

    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke ist trotz des schlechten wirtschaftlichen Umfelds weiter auf Wachstumskurs. Das Leasingneugeschäft legte im ersten Quartal um 4,2 Prozent auf 786 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Die Deckungsbeitragsmarge (DB2) des Neugeschäfts lag mit 16,1 Prozent unter dem hohen Wert von 17,5 Prozent ein Jahr zuvor. Das Niveau vor einem Jahr sei von positiven Zinseffekten getrieben überdurchschnittlich hoch gewesen. Die Marge nahm gegenüber dem Vorquartal auch wieder zu. Allerdings blieb die Schadenquote wegen wirtschaftlicher Probleme der Kunden mit 1,9 Prozent erhöht und lag damit so hoch wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich zog der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 15,5 Millionen Euro an. Chef Sebastian Hirsch bestätigte die Jahresprognosen./men/zb

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    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 12,41 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 599,79 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +49,14 %/+127,63 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bevorstehende Q1‑Berichtserstattung, anhaltenden Kursdruck und Bewertung von GRENKE. Diskutiert werden das Suchen nach einem 10‑Jahrestief, niedrige Eigenkapitalrendite, steigende Ausfallrisiken bei hohen Zinsen, Folgen der Short‑Attacke und Prognosefehler sowie sehr niedrige Bewertung (
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber GRENKE eingestellt.

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    dpa-AFX
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