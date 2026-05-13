Leasingspezialist Grenke wächst weiter - Schadenquote weiter erhöht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 12,41 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 599,79 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +49,14 %/+127,63 % bedeutet.